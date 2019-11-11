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В Раде предостерегли от повторения провокаций со стороны РФ, как в случае с Мазуром

В Раде предостерегли от повторения провокаций со стороны РФ, как в случае с Мазуром

Игорь Мазур

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Провокации со стороны России, подобные ситуации, сложившейся с Игорем Мазуром, которого задержали на польской границе по требованию РФ по линии Интерпола, могут повториться. Об этом заявила заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Хочу предостеречь, что такие случаи могут случаться и в будущем, поэтому государственные органы власти должны выработать общий механизм защиты наших граждан от подобных провокаций", - отметила Кондратюк.

При этом она поблагодарила польских чиновников за оперативное вмешательство в ситуацию и решение вопроса путем передачи украинского гражданина на поруки консулам.

Напомним, суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру в Польше не состоялся, поскольку украинца передали на поруки консулу. Вчера, 10 ноября, 16 часов в Люблине должен быть суд по избранию меры пресечения украинцу, ветерану АТО Игорю Мазуру, задержанному 9 ноября на польской границе по запросу РФ.

Источник: УНН
Теги: ВР, Польша
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