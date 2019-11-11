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В полиции назвали самую распространенную причину ДТП в Украине в 2019 году

В полиции назвали самую распространенную причину ДТП в Украине в 2019 году

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Самой распространенной причиной дорожно-транспортных происшествий в этом году в Украине прежде всего является превышение безопасной скорости движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий во время выступления на Международном конгрессе по безопасности на транспорте, передает корреспондент УНН.

"Хотел бы заметить по поводу распространенных причин дорожно-транспортных происшествий в этом году, которые непосредственно стали предпосылками тех последствий, о которых я вам уже рассказал. Это, прежде всего, превышение безопасной скорости движения. У нас это 34% всех ДТП с пострадавшими. Это нарушение правил маневрирования - более 22%, нарушение правил проезда перекрестков - почти 8,5%, несоблюдение безопасной дистанции - 7,5%, нарушение проезда на пешеходном переходе - 6%, и управление в состоянии опьянения - 5%", - сказал Билошицкий.

По его словам, среди самых распространенных ДТП по видам, которые случились в этом году, является столкновение, наезд на транспортное средство, которое стоит, наезд на препятствие, наезд на пешехода и съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Как сообщал УНН, в Киеве за прошедшие выходные произошло более 170 ДТП.

Источник: УНН
Теги: ДТП, статистика, патрульная полиция, движение транспорта
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