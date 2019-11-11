Экс-депутата Лапина вызвали на допрос в СБУ

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Народного депутата восьмого созыва и бывшего командира штурмовой роты "Запад" батальона "Айдар" Игоря Лапина вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ну что друзья? СБУ. Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта", - написал Лапин.

Напомним, ранее Игорь Лапин заявлял, что гражданские правоохранительные органы не смогут расследовать преступления, совершенные военными или в условиях военного времени.