Регистрация | Вход |
USD: 24,52 0,0000  EUR: 27,16 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 11 ноября 2019 13:16
Получить тестовый доступ
Совещание по вопросам реформирования деятельности Госгеокадастра
Эксклюзивные новости УНН
В Житомирской области застрелили адвоката одного из подозреваемых по делу Вороненкова
В Житомирской области застрелили адвоката одного из подозреваемых по делу Вороненкова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7410
Версия для печати

Экс-депутата Лапина вызвали на допрос в СБУ

Экс-депутата Лапина вызвали на допрос в СБУ

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Народного депутата восьмого созыва и бывшего командира штурмовой роты "Запад" батальона "Айдар" Игоря Лапина вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ну что друзья? СБУ. Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта", - написал Лапин.

Напомним, ранее Игорь Лапин заявлял, что гражданские правоохранительные органы не смогут расследовать преступления, совершенные военными или в условиях военного времени.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Айдар, допрос, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.