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Загороднюк: позиция государства - отменить призыв

Загороднюк: позиция государства - отменить призыв

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что государство и он лично выступают за отмену призыва на военную службу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Позиция государства и моя персональная цель - это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", - сказал Загороднюк.

По его словам, отмена призыва является его личным желанием.

"Это не произойдет быстро, это не будет в течение года. Каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера, защищенные права так, чтобы мы могли конкурировать при отборе, конкурировать за лучших людей в нашей армии. И хорошая техника, конечно, что является частью наших возможностей", - отметил Загороднюк.

Напомним, в Украине могут вернуть призыв в армию с 18 лет.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, призыв, Андрей Загороднюк
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