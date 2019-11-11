Правительство подгоняет Раду с принятием блока земельных законопроектов

КИЕВ. 11 ноября. УНН. До конца текущего года парламент должен принять блок земельных законопроектов. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"У нас есть пакет законопроектов, который регулирует земельные отношения, и даже если абстрагироваться от отмены моратория на продажу земель, у нас есть как минимум еще 4 законопроекта, которые важно рассмотреть: это дерегуляция в земельных отношениях, 2194, это система прозрачных электронных аукционов относительно прав на землю, 2195. Также является важным законопроект 0858 - он регулирует определенные отношения и совершенствует процедуры по противодействию рейдерству в земельных вопросах. И важнейший законопроект 2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных, который разрешит создать современную систему для работы с геопространственными данными", - отметил Гончарук.

Также Премьер попросил парламентариев быстрее рассмотреть закон о перезагрузке власти (2260) по реформе в органах госвласти, а кроме того, законопроект по планированию использования земель, который важен для децентрализации (2280) и 2398 - об оборонных закупках.

При этом он добавил, что также правительство ожидает быстрого рассмотрения сопутствующих для амбандлинга Нафтогаза законопроектов.

Как подчеркнул глава правительства, эти законопроекты желательно принять в течение последних трех пленарных недель этого года.

Напомним, западные партнеры выразили мнение, что быстрое внедрение земельной реформы в Украине может привести к необратимым ошибкам.