Фракции провалили голосование за снятие с рассмотрения земельного законопроекта

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Представители фракций и депутатских групп не поддержали голосование относительно снятия с рассмотрения законопроекта о рынке земли в Украине, который внесен в повестку дня сессии. Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Было предложение снять с рассмотрения закон 2178 (правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения - ред.)... Решение не принято. Вопрос останется в повестке дня на этой неделе, но будем исходить из того, как будут рассматриваться вопросы на этой неделе", - отметил Разумков.

Инициировала голосование по этому вопросу председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, ее поддержал глава депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь.

При этом спикер ВРУ добавил, что пока вопрос об отмене моратория на введение рынка земли не стоит.

Напомним, до конца текущего года парламент должен принять блок земельных законопроектов, заявил ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время Согласительного совета.