Регистрация | Вход |
USD: 24,52 0,0000  EUR: 27,16 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 11 ноября 2019 13:16
Получить тестовый доступ
Совещание по вопросам реформирования деятельности Госгеокадастра
Эксклюзивные новости УНН
В Житомирской области застрелили адвоката одного из подозреваемых по делу Вороненкова
В Житомирской области застрелили адвоката одного из подозреваемых по делу Вороненкова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
47430
Версия для печати

Фракции провалили голосование за снятие с рассмотрения земельного законопроекта

Фракции провалили голосование за снятие с рассмотрения земельного законопроекта

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Представители фракций и депутатских групп не поддержали голосование относительно снятия с рассмотрения законопроекта о рынке земли в Украине, который внесен в повестку дня сессии. Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Было предложение снять с рассмотрения закон 2178 (правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения - ред.)... Решение не принято. Вопрос останется в повестке дня на этой неделе, но будем исходить из того, как будут рассматриваться вопросы на этой неделе", - отметил Разумков.

Инициировала голосование по этому вопросу председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, ее поддержал глава депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь.

При этом спикер ВРУ добавил, что пока вопрос об отмене моратория на введение рынка земли не стоит.

Напомним, до конца текущего года парламент должен принять блок земельных законопроектов, заявил ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время Согласительного совета.

Источник: УНН
Теги: земля, ВР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.