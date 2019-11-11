Нового руководителя Госгеокадастра назначат на этой неделе - Гончарук

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Нового руководителя Госгеокадастра назначат на этой неделе. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания по реформированию деятельности Госгеокадастра, передает корреспондент УНН.

"Сейчас речь об избрании руководства нового органа Государственного земельного кадастра. Прошел соответствующий конкурс. У нас сформирован перечень кандидатов, которых мы рассматриваем на должности в этот орган. На этой неделе мы планируем назначить нового руководителя органа, который является главным в системе, которая отвечает за земельные отношения - Госгеокадастра", - сказал Алексей Гончарук.

Также премьер-министр добавил, что человек, которого они выберут, за короткий период времени должен будет сделать огромную работу.

Напомним, 24 октября 2017 года бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман отстранил исполняющего обязанности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха.

Также напомним, Зеленский поручил полностью изменить кадры в Укравтодоре, ГАСИ и Госгеокадастре.