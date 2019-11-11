Суд отменил решение о приостановлении ликвидации УПЦ КП

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Шестой апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы митрополита Черкасского ПЦУ Олега Яременко и Министерства культуры Украины относительно решения первой инстанции о приостановлении ликвидации УПЦ КП, передает корреспондент УНН.

Суд постановил апелляционные жалобы Яременко и Министерства культуры Украины удовлетворить, а постановление Окружного административного суда Киева о приостановлении ликвидации УПЦ КП отменить.

Напомним, 4 сентября 2019 года Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата о приостановлении ликвидации УПЦ КП.

Как сообщалось ранее, Киевская патриархия УПЦ КП подала судебный иск о незаконности регистрационных действий Минкульта Украины о прекращении Киевской патриархии УПЦ КП и регистрации образования ликвидационной комиссии Киевской патриархии УПЦ КП во главе с Яременко А. В. (митрополитом Черкасским ПЦУ Иоанном).