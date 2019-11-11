Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко опять не появился в Государственное бюро расследований на допрос в уголовном производстве относительно возможной потери должностными лицами Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова, передает УНН.

Иванова сообщила, что сегодня Петр Порошенко был вызван для проведения очередного допроса.

"Сегодня допрос должен был состояться в рамках досудебного расследования уголовного производства, которое касается возможного совершения уголовного преступления должностными лицами категории А, связанных с возможным исчезновением носителей секретной информации, содержащих государственную тайну из Администрации Президента Украины и ситуационной комнаты", - сказала Иванова.

Напомним, ГБР расследует факт исчезновения мониторов и серверов секретной информации из АП.

Как сообщалось ранее, Порошенко семнадцать раз не появлялся на допрос в ГБР.