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Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

Петр Порошенко

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко опять не появился в Государственное бюро расследований на допрос в уголовном производстве относительно возможной потери должностными лицами Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова, передает УНН.

Иванова сообщила, что сегодня Петр Порошенко был вызван для проведения очередного допроса.

"Сегодня допрос должен был состояться в рамках досудебного расследования уголовного производства, которое касается возможного совершения уголовного преступления должностными лицами категории А, связанных с возможным исчезновением носителей секретной информации, содержащих государственную тайну из Администрации Президента Украины и ситуационной комнаты", - сказала Иванова.

Напомним, ГБР расследует факт исчезновения мониторов и серверов секретной информации из АП.

Как сообщалось ранее, Порошенко семнадцать раз не появлялся на допрос в ГБР.

Источник: УНН
Теги: допрос, ГБР, Петр Порошенко
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