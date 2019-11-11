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В Украине хотят ввести новую модель интернатуры - Минздрав

В Украине хотят ввести новую модель интернатуры - Минздрав

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине хотят ввести новую модель интернатуры в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

"Минздрав Украины планирует изменить систему распределения в интернатуру в 2020 году. Будут ли учтены приоритеты выпускников при распределении? Как будет формироваться рейтинг для вступления в интернатуру? Что предусматривает контрактная форма интернатуры? На все эти и другие ваши вопросы о новой модели интернатуры ответит заместитель министра здравоохранения Младена Качурец", - сообщили в Минздраве.

По информации пресс-службы, 14 ноября состоится трансляция заместителя министра на официальной странице Министерства в Facebook.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что финансирование образования и науки в Украине должно стимулировать развитие и нуждается в перестройке.

Источник: УНН
Теги: реформы, Минздрав, обучение
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