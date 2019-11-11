"Слуга народа" соберется сегодня на заседание и говорить о рынке земли

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На заседании фракции "Слуга народа" сегодня будут обсуждать отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Ожидается, что на заседании прибудет Президент Владимир Зеленский. Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Сегодня будет заседание фракции "Слуга народа" и мы в очередной раз будем обсуждать позицию. Никто не сдаст украинские интересы, и гарантированные права собственников будут защищены. Я лично не буду голосовать за такие законы, которые будут ограничивать права, не гарантируют, что люди, пользователи паев, которые сдают их в аренду, не смогут получить их в собственность", - отметила Верещук.

По ее словам, в частности, фракция решит, какие именно законопроекты будут принимать во время их рассмотрения в сессионном зале. Заседание фракции, по ее словам, запланировано на 18:30. Также ожидается прибытие Президента Владимира Зеленского.

Парламентарий подчеркнула, что проблема "охоты" на украинские земли "со стороны транснациональных корпораций существует, и украинские земельные законы должны предотвратить это, впрочем говорить о введении рынка земли в стране следует "более предметно ".

При этом она добавила, что на сегодняшний день владелец земельного пая получит за гектар своей земли только 130 грн, в среднем, а продать свой надел он вообще не может.

"Согласитесь, это ненормально", - подчеркнула парламентарка.

Напомним, до конца текущего года парламент должен принять блок земельных законопроектов.