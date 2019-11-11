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В Кремле заявили, что дата саммита в "нормандском формате" все еще не определена

В Кремле заявили, что дата саммита в "нормандском формате" все еще не определена

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Дата саммита "нормандской четверки" пока не определена, нужно дождаться завершения разведения сил на юго-востоке Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Давайте дождемся все-таки завершения (разведение сил - ред.)", - сказал он в ответ на вопрос о дате встречи лидеров.

"Даты по-прежнему нет", - добавил Песков.

По его словам, пока нет информации о том, что разведение сил полностью завершено.

Напомним, ранее источник в Офисе президента Украины сообщил, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России может произойти 24 или 26 ноября.

Как сообщал УНН, 11 ноября начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев сообщил, что в районе Богдановки и Петровского завершилась практическая фаза разведения от линии разграничения сил и средств Вооруженных сил Украины и оккупационных войск. 12 ноября начнется разминирование участка.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка, Дмитрий Песков, Кремль
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