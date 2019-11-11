В ГБР нет никаких производств в отношении действий моряков во время инцидента в Керченском проливе - Труба

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Государственном бюро расследований нет ни одного уголовного производства в отношении действий моряков во время пересечения Керченского пролива. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram, передает УНН.

"В ГБР нет ни одного уголовного производства в отношении действий моряков во время пересечения Керченского пролива. Мы выясняем, были ли правонарушения в действиях руководства государства, которые привели к эскалации конфликта и последующему введению военного положения", - написал Труба.

Труба пояснил, что ГБР выяснит, умышленно ли руководство государства направило украинских моряков в Керченский пролив, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен, и что это спровоцирует обострение конфликта, и введение военного положения.

"Я понимаю, насколько это важно для Украины. Каждый следователь это понимает. Поэтому они назначают все следственные действия, чтобы объективно выяснить обстоятельства каждого решения тех событий. Поэтому мы проводим допросы моряков, назначаем экспертизы, изымаем документы. Об этом никто не хочет говорить вслух, пока нет результатов производства. Но теперь приходится - в условиях той грязной информационной войны, которую организовывает Петр Порошенко", - рассказал Труба.

Также, по его словам, ГБР никогда не проводило ни обысков, ни других следственных действий на телеканале "Прямой".

"Однако это не помешало вам поставить экшен в стиле посредственных сериалов. У нас даже оперативных подразделений нет, а следователи ГБР приходят на обыски в гражданском, с постановлениями суда и, конечно, без оружия. Но я не буду молчать, когда 5 канал в качестве приманки выбрал моряков. Печально, что пятый президент приносит на алтарь своей войны спокойствие людей, которые девять месяцев провели в плену", - написал Труба.

Труба заметил, что ГБР выяснит подробности тех событий, проведет все экспертизы и допросы.

"Результаты работы наших следователей будут объективными - на них не повлияют никакие антикампании. Порошенко может присоединиться к следственным действиям - приглашаю его на допросы. Но он этого не сделает, потому что шоу на допросах нет", - добавил Труба.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированный город Керчь. Всего команда задержанных украинских кораблей насчитывала 23 моряка, среди которых 6 получили ранения.