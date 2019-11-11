Герус не связывает собственное увольнение с дракой с Ляшко

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Народный депутат Украины Андрей Герус, комментируя собственное увольнение с должности представителя в Кабинете министров, отметил, что с конца августа не посетил ни одного заседания правительства. Об этом он написал у себя в Facebook, передает УНН.

"С конца августа я не посетил ни одного заседание Кабмина, то есть де-факто уже более 2 месяцев не выполняю функции представителя Президента в Кабмине", - написал Герус.

Народный избранник выразил мнение, что "никогда в истории Украины народный депутат-глава комитета не выполнял таких функций представителя", потому что "это нереально".

"Поэтому всякие сенсационно конспирологические версии, в том числе связанные инцидентом с (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Ля., это действительно весело", - добавил он.

Напомним, 11 ноября Президент Украины Владимир Зеленский сменил своего представителя в Кабинете министров Украины, уволив с этой должности Геруса и назначив на эту должность Алексея Перевезенцева.

Отметим, ранее в соцсетях появилось видео, на котором между лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко и депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом возникла потасовка в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя".