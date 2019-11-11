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В Украине проинвентаризировали 500 тысяч га сельскохозяйственных земель

В Украине проинвентаризировали 500 тысяч га сельскохозяйственных земель

КИЕВ. 11 ноября УНН. Во время инвентаризации сельскохозяйственных земель в земельный кадастр внесли 500 тыс. гектаров земель. Об этом сообщил заместитель главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Александр Краснолуцкий во время совещания по реформированию деятельности Госгеокадастра, передает корреспондент УНН.

"Мы проводим инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности. Топографо-геодезические работы уже выполнены на площади более 800 тыс гектаров. Почти 500 тыс гектаров внесены в государственный земельный кадастр за этот период", - рассказал Александр Краснолуцкий.

Заместитель главы Госгеокадастра отметил, что за период инвентаризации были отставания от графика и некоторые руководители, который были в этом виноваты - были устранены.

"На сегодняшний день мы вышли в график и от графика не отстаем. Поэтому до конца года, как и планировалось, будет 1 млн гектаров земель сельского хозяйственного назначения проинвентаризовано и данные внесены в государственный земельный кадастр", - добавил Александр Краснолуцкий.

Напомним, в Украине внесли в кадастр сведения о 30,4 млн га сельскохозяйственных земель.

Источник: УНН
Теги: земля, Госгеокадастр
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