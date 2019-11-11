Стефанчук рассказал, когда в сессионный зал внесут блок законопроектов, касающихся народовластия

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Блок проектов законов, касающихся народовластия, в ближайшее время будет внесен в сессионный зал. Об этом на заседании Согласительного совета депутатских фракций и групп сообщил первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает УНН.

Он также обратился с просьбой к комитетам найти время на этой неделе для работы над законопроектами по: демонополизации спиртовой отрасли, ответственности за незаконную добычу янтаря, вопросам связанным с легализацией игорного бизнеса и деофшоризации, избирательного кодекса, изменений в Конституцию, касающихся децентрализации власти, изменений в Регламент Верховной Рады и капелланства.

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Руслан Стефанчук, как представитель Президента в Верховной Раде, сообщил: "Мы активно работаем над завершением разработки блока проектов законов, касающихся народовластия. Вы знаете, что это было основное предвыборное обещание Президента Украины. Мы вышли где-то на 7-8 законопроектов - о всеукраинском и местных референдумах, электронных петициях, законодательных инициативах, народном вето на законы и принятия решений". Он выразил надежду, что в ближайшее время они будут внесены в сессионный зал.

Как сообщал УНН, депутаты к новому году планируют презентовать закон о народовластии.