В Донецкой области назначили нового прокурора

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов представил коллективу прокуратуры Донецкой области нового руководителя - Евгения Белоусова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В понедельник, 11 ноября 2019 года, заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов представил нового прокурора Донецкой области Евгения Белоусова, назначенного на должность 7 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Мамедов отметил, что от нового главы ожидается налаживание эффективной координации работы правоохранительных органов и качества досудебного расследования, чтобы наказание было неотвратимым.

По его словам, особое внимание должно уделяться расследованию и документированию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта - военных и против человечности, с целью формирования прочной доказательной базы для Международного уголовного суда и национальных судов.

Евгений Белоусов среди приоритетных направлений работы назвал военные преступления, преступления против жизни, против национальной безопасности, а также коррупционные преступления, преступления в экономической, бюджетной и земельной сферах.

Напомним, второй этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины прошли 749 человек из 776.