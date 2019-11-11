Арест счетов компании, выпускавшей бонды Газпрома в Азии: появилась реакция Нафтогаза

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Нафтогаз добился ареста в отношении SPV-компании для выпуска еврооблигаций российского монополиста в японских иенах. Об этом сообщает в Facebook пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.

"Нафтогаз добился ареста в отношении SPV-компании для выпуска еврооблигаций российского монополиста в японских иенах - GazAsia Capital SA, сообщается в меморандуме нового выпуска еврооблигаций Газпрома", - написали в компании.

Отмечается, что в случае, если Газпром еще некоторое время будет "игнорировать решения международного арбитража, играть в несознанку и не замечать аресты своих активов", его "единственной надеждой останутся государственные дотации".

"Сейчас Газпром задолжал Нафтогаза почти 3 млрд долларов (еще более 12 млрд долл мы требуем в новом арбитраже). В ряде иностранных юрисдикций ведется судебная работа по признанию и принудительному исполнению решений арбитража. В сообщении есть тезис, будто бы Газпром выбрал юрисдикцию Великобритании "суды которой защитили активы Газпрома от исков Нафтогаза". Мы не знаем, кто автор тезиса, но предполагаем, что цель его - усыпить бдительность потенциальных инвесторов Газпрома, ведь именно Великобритания одна из самых успешных юрисдикций для Нафтогаза с точки зрения процессов принудительного исполнения Арбитражного решения", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Нафтогазе напомнили, что сегодня в качестве обеспечительной меры Газпром по решению суда уже оплатил 345 млн долларов, из которых 200 млн - по решению британского коммерческого суда.

"Поэтому утверждение, что британские суды вроде бы защищают интересы Газпрома неверно. Мы продолжаем надеяться, что руководство российской компании поймет контрпродуктивность тактики игнорирования долгов и займет более конструктивную позицию", - говорится в сообщении прессслужбы.

Отметим, ранее в СМИ со ссылкой на данные меморандума нового выпуска еврооблигаций Газпрома сообщали об аресте счетов SPV-компании еврооблигаций Газпрома GazAsia Capital SA.

Как сообщал УНН, в Нафтогазе рассказали, почему начали судиться с Газпромом.