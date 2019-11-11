Заместитель Зеленского представил нового главу Кировоградской ОГА

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Трофимов представил нового главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

"Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов по поручению Главы государства представил обществу Кировоградской области нового главу областной государственной администрации Андрея Балоня", - говорится в сообщении.

"Хочу заверить вас, что в полной мере понимаю, какие вызовы стоят передо мной и моей командой для того, чтобы Кировоградская область звучала по-другому, звучала по-новому, как того требует время. Понимаю и то, что мне самому не справиться, поэтому я готов к широкой публичной коммуникации с вами", - отметил глава облгосадминистрации.

По его словам, особое внимание он будет уделять созданию новых рабочих мест, улучшению инвестиционной привлекательности региона и повышению уровня заработной платы в области.

Как сообщалось ранее в УНН, Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября назначил Андрея Балоня главой Кировоградской областной государственной администрации.



