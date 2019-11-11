Президента хотят подставить с демонополизацией спирта - Кубив

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Чиновники профильного министерства и новоназначенный руководитель государственного предприятия "Укрспирт" Сергей Блескун должны предоставить Президенту Украины Владимиру Зеленскому объективную информацию о ситуации в спиртовой отрасли Украины. Об этом в ходе сегодняшнего заседания комитета ВР по вопросам экономического развития заявил член комитета, бывший министр Степан Кубив, передает корреспондент УНН.

Комментируя президентский законопроект о демонополизации спиртовой отрасли, Кубив выразил удивление, почему инициатором документа выступает Президент, а не правительство.

"Есть заказ какой-то, наверное. Поэтому, я бы, прежде всего, обратил внимание заместителя министра (Тарас Высоцкий - ред.), который присутствует здесь, и Ваше, как исполняющего обязанности руководителя (Сергей Блескун - ред.), давать Президенту объективную информацию. Потому что нельзя вводить в заблуждение, и обществу надо всегда давать правдивую информацию", - сказал он.

В частности он отметил, что ГП "Укрспирт", который из-за законопроекта Зеленского хотят демонополизировать, а затем отдать на приватизацию - в ТОПе налогоплательщиков среди госкомпаний.

"Когда мы говорим, что курица, которая не несла яиц, а сейчас дает 5-7 млрд в общем, и мы говорим: давайте мы это зарежем и создадим непонятный металлолом - то возникает три важных вещи: экономическая целесообразность и обоснования, без политики, и вопросы сельского рынка.

Мы говорим, что сейчас работают 16 государственных спиртзаводов. Вы озвучиваете цифру 7 млрд грн, которая сейчас находится в тени. Я прошу под стенограмму - предоставить нам на комитет расчеты этой теневой экономики", - отметил Кубив.

Он отметил, что поспешная смена модели спиртовой отрасли грозит потерей рабочих мест и дальнейшей тенизацией рынка. И такой пример в Украине уже есть - это сахарная отрасль, которая была уничтожена.

"Мы делаем ту же ошибку, которую мы сделали по сахару. Как следствие - нет сахарных заводов, их порезали на металлолом. И мы вынуждены импортировать тростниковый сахар. Кто выиграл от этого?" - сказал он.

В итоге Кубив заявил, что законопроект о демонополизации спиртовой отрасли является "сырым". Документ не содержит выводов Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины, в нем отсутствуют экономические расчеты, он не выносился на обсуждение ассоциаций отрасли, добавил нардеп.

"Я бы попросил комитет направить письмо в Офис Президента о неготовности данного вопроса. Здесь отсутствуют экономические обоснования, и не является качественной подготовка законопроекта, что вредит имиджу Президента и внесенного им законопроекта", - подчеркнул он.

Напомним, законопроект Зеленского предлагает отменить монополию государственных заводов на производство спирта и разрешить этой деятельностью заниматься, по сути, всем желающим при наличии соответствующей лицензии. Также предлагается отменить норму, обязывающую использовать украинский спирт для производства алкогольных напитков, реализуемых на территории Украины.

Законопроект был зарегистрирован 23 октября и вызвал бурную дискуссию в экспертной среде. Экономисты предупреждают: если отрасль демонополизировать перед приватизацией ГП "Укрспирт" - стоимость активов государственного предприятия сравнится с ценой металлолома.

И добавляют, что отмена госмонополии на производство спирта спровоцирует в Украине бум фальсификата и создание частных монополий.

В общем, большинство экспертов склоняются к мнению, что законопроект Зеленского о демонополизации спирта выгоден только крупным водочным компаниям, которые после получения лицензий построят собственные мини-заводы и будут диктовать свои условия рынку, в частности, средним и мелким производителям.

В то же время, приватизация ГП "Укрспирт" окажется под угрозой срыва, поскольку водочные компании после получения лицензии не будут выкупать у государства спиртзаводы и вкладывать в них средства.

Поэтому, среди противников демонополизации и представители профсоюза ГП "Укрспирт", которые считают, что демонополизация спиртовой отрасли приведет к тому, что 5 тысяч их сотрудников останутся на улице, а заводы в регионах превратятся в металлолом.

Ранее УНН сообщал, что указанный законопроект комитет ВР по экономическому развитию (главный) начал рассматривать 11 ноября, впрочем, перенес обсуждение на 13 ноября из-за его "сырости" и отсутствия экономических расчетов.