В Раде зарегистрировали представленный Зеленским законопроект о разведке

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №2412 о разведке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, 11 ноября, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №2412 о разведке, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским и определенный им как безотлагательный.

Проект закона №2412 о разведке предполагает совершенствование правовых и организационных основ функционирования разведки, деятельности разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества, повышения эффективности их взаимодействия, а также обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников разведывательных органов и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с этими органами.

Напомним, парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует включить в повестку дня второй сессии Верховной Рады законопроект об оборонных закупках. Соответствующее решение приняли единогласно члены комитета во время заседания 7 ноября.