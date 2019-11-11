Регистрация | Вход |
USD: 24,50 -0,0139  EUR: 27,04 -0,1208 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 11 ноября 2019 19:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Житомирской области застрелили адвоката одного из подозреваемых по делу Вороненкова
В Житомирской области застрелили адвоката одного из подозреваемых по делу Вороненкова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4890
Версия для печати

В Раде зарегистрировали представленный Зеленским законопроект о разведке

В Раде зарегистрировали представленный Зеленским законопроект о разведке

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №2412 о разведке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, 11 ноября, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №2412 о разведке, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским и определенный им как безотлагательный.

Проект закона №2412 о разведке предполагает совершенствование правовых и организационных основ функционирования разведки, деятельности разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества, повышения эффективности их взаимодействия, а также обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников разведывательных органов и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с этими органами.

Напомним, парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует включить в повестку дня второй сессии Верховной Рады законопроект об оборонных закупках. Соответствующее решение приняли единогласно члены комитета во время заседания 7 ноября.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, Президент, разведка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.