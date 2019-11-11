Опрос: 42% украинцев негативно относятся к Трампу

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинцы лучше всего относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а хуже всего к Президенту России Владимиру Путину. Кроме того, ухудшается отношение украинцев к президенту США Дональду Трампу. Свою антипатию ему выразили 42% украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Так, по результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", среди лидеров других стран лучше всего украинцы относятся к Президенту Белоруссии Александра Лукашенко 66% положительно и лишь 15% - отрицательно.

К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно - 17%. К президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно - 9%, 18% - не знают такого политика, 27% - затруднились с ответом. К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно - 17%, не знают такого - 15%.

Кроме того, к премьер-министру Канады Джастину Трюдо положительно относятся 38%, отрицательно - 6%. К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно - 11%, не знают его - 27%. К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно - 42%.

Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину: 71% - отрицательно, только 15% - благосклонно и еще 12% затрудняются с ответом.

В динамике за половину года практически не меняется отношение к Меркель, Путину, Лукашенко, Макрону. Несколько улучшилось отношение к Дуде и ухудшилось к Трампу.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу посещений. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования: не менее 1,8%. Исследование проводилось с 29 октября по 4 ноября 2019 года.

Напомним, по результатам опроса Центра Разумкова по сравнению с прошлым месяцем уровень доверия граждан Украины к Вооруженных сил упал с 75% до 70%, а к Президенту Владимиру Зеленскому - с 70% до 68%.