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Дело "Роттердам+": суд заочно арестовал еще одного подозреваемого

Дело "Роттердам+": суд заочно арестовал еще одного подозреваемого

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала бывшего заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и избрала для бывшего заместителя начальника управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В САП, отметили, что таким образом, апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции, которым было отказано прокурорам САП и детективам НАБУ в удовлетворении ходатайства о заочном аресте указанного фигуранта производства.

Напомним, 18 сентября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины заочно арестовала заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского.

Как сообщалось ранее, Владимир Бутовский подозревается в злоупотреблениях при применении так называемой формулы "Роттердам+", убытки от которой достигают более 18 млрд 868 млн гривен. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, НКРЭКУ, Антикоррупционный суд
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