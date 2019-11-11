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ЦИК зарегистрировала Рудика нардепом

ЦИК зарегистрировала Рудика нардепом

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Рудика народным депутатом Украины, избранным на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в ОИО № 198, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в ОИО № 198, Рудика Сергея Ярославовича, 1970 года, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, беспартийного, самовыдвижение", - говорится в сообщении.

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Напомним, в одномандатном избирательном округе № 198 на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, победил самовыдвиженец Сергей Рудык. Такие результаты выборов 198-м округе установила Центральная избирательная комиссия на заседании 5 ноября.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина
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