ЦИК зарегистрировала Рудика нардепом

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Рудика народным депутатом Украины, избранным на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в ОИО № 198, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в ОИО № 198, Рудика Сергея Ярославовича, 1970 года, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, беспартийного, самовыдвижение", - говорится в сообщении.

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Напомним, в одномандатном избирательном округе № 198 на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, победил самовыдвиженец Сергей Рудык. Такие результаты выборов 198-м округе установила Центральная избирательная комиссия на заседании 5 ноября.