В штабе ООС отчитались о разведении сил возле Петровского: подробности

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В районе разведения войск вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области Украинской стороной выполнено физическое перемещение личного состава и вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"На участке разведения № 3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжаются третьи сутки практического этапа зеркального процесса разведения сил и средств", - говорится в сообщении.

В общем, в течение трех дней, с 9 по 11 ноября, тактическое положение изменили 42 украинских военнослужащих, 48 единиц стрелкового оружия, три единицы БМП-2 и два грузовых автомобиля марки "Урал".

"То есть, физическое перемещение личного состава и вооружения украинской стороной уже выполнены", - говорится в сообщении.

Добавим, Украина не ведет прямых переговоров с представителями российских оккупационных войск в Донбассе, а общается с ними исключительно через СММ ОБСЕ.

Напомним, в районе Богдановки и Петровского завершилась практическая фаза разведения от линии разграничения сил и средств Вооруженных сил Украины и оккупационных войск.

В районе Богдановки и Петровского Донецкой области завтра, 12 ноября, начнется процесс разминирования.