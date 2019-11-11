В повестке дня заседания ВР на завтра отсутствует земельный законопроект

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В повестке дня пленарного заседания Верховной Рады на 12 ноября отсутствует законопроект о рынке земли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, размещенную на официальном портале парламента.

Завтра нардепы должны рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, то есть проект закона о введении рынка земли. Однако в опубликованной на сайте ВР повестке дня пленарного заседания этот законопроект отсутствует.

Хотя еще сегодня, 11 ноября, во время заседания Согласительного совета, парламентарии согласовали рассмотрение этого правительственного законопроекта во время пленарных заседаний на этой неделе. В то же время, спикер Дмитрий Разумков, который сообщил, что законопроект будет рассматриваться на этой недели не называл конкретный день.

"Было предложение снять с рассмотрения закон 2178 (правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения - ред.) ... Решение не принято. Вопрос останется в повестке дня на этой неделе, но будем исходить из того, как будут рассматриваться вопросы на этой неделе", - отметил Разумков.

Но несмотря на это, по утверждению народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко, "земельные законопроекты" были включены в повестку дня именно на 12 ноября, но затем исчезли из него.

"Еще час назад (около 17 часов 11 ноября - ред.) в повестке дня вторника первым вопросом стояли законы о земле. Очень сырые, непродуманные и такие, которые не защищают права украинцев, не предусматривают создание прозрачного земельного кадастра, доступных кредитов, и механизма защиты плодородия земель. (...)

Сейчас на сайте ВР - новая повестка дня на вторник, законов по земле нет. Еще на согласительном предложение перенести вопрос внедрения рынка земли с вторника не поддержали Слуги и Голос. Но, все-таки откладывается. Это означает одно - голосов у слуг на эти несовершенные законы нет", - написала Герещенко у себя на странице в Facebook.

И действительно старая повестка дня содержала информацию о рассмотрении 12 ноября законопроектов о земле, а в обновленной эти законопроекты отсутствуют.

Напомним, правительственный законопроект о рынке земли предусматривает, что рынок сельскохозяйственных земель будет открыт с 1 октября. Приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут граждане Украины, украинские юридические лица, а также территориальные общины и государство. Согласно законопроекту, совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины (с учетом связанных лиц) в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области и не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины. В то же время по выводам экспертов он содержит риски покупки земли иностранцами.

Законопроектом № 2178-10, одним из инициаторов которого является председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, предлагается предусмотреть, что иностранцы и лица без гражданства не смогут становиться владельцами земель сельхозназначения до 1 января 2024 года. В проекте указано, что совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина или юридического лица с учетом связанных лиц в пределах одной объединенной территориальной общины не должна превышать 35% земель сельхозназначения такой общины; в пределах одной области или Автономной Республики Крым - 8%, в пределах всей страны - 0,5%.

Как сообщал УНН, Президент Украины 11 ноября выступил с обращением о рынке земли. В частности, он заявил, что вопрос о возможности приобретения земель иностранцами будет вынесен на референдум и только в случае одобрения на плебисците такая возможность будет отражена в законодательстве.