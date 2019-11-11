Разведение на Донбассе, нормандская четверка и газ: о чем Путин говорил с Меркель

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту РФ Владимиру Путину. В Кремле подчеркнули, что разговор был обстоятельным, а речь шла о разведении на Донбассе, встрече нормандской четверки и газовые переговоры, передает УНН.

Как отметили в Кремле, по инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

"Проведено обстоятельное обсуждение вопросов урегулирования ситуации в Украине, в частности с учетом подписанной в Контактной группе представителями Киева, Донецка и Луганска "формулы Штайнмайера", а также разведение вооруженных сил и средств на "пилотных" участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское", - говорится в сообщении.

Президент России и канцлер Германии "отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер" 2015 года и других договоренностей, направленных на содействие урегулированию конфликта", отметили в Кремле.

"Подтверждено настроение на дальнейшую координации усилий России и Германии в "нормандской четверке", в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате", - говорится в сообщении.

Затронута тематика трехсторонних - с участием представителей России, Украины и Комиссии ЕС - переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины, отметили в Кремле.

Напомним, ранее источник в Офисе Президента Украины сообщил, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России может состояться 24 или 26 ноября.