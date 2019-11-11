Меркель и Путин обсудили "необходимость закрепления особого статуса Донбасса" - Кремль

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент РФ и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора отметили "необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отметили в Кремле, президент России и канцлер Германии отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер" 2015 года и других договоренностей, направленных на содействие урегулированию "внутриукраинского конфликта".

"Отмечено необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту РФ Владимиру Путин. В Кремле подчеркнули, что разговор был обстоятельным, а речь шла о разведении на Донбассе, встреча нормандской четверки и газовые переговоры.

Напомним, ранее источник в Офисе Президента Украины сообщил, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России может состояться 24 или 26 ноября.