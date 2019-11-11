Дубинский объяснил, почему земельный законопроект "исчез" с повестки дня ВР

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Народный депутат Александр Дубинский объяснил, что земельный законопроект "исчез" с повестки дня ВР, поскольку нужно подумать над поправками и откорректировать документ, передает корреспондент УНН.

Дубинский, оставив заседание фракции "Слуга народа", отметил, что закон о земле завтра рассматривать не будут.

"Мы его сняли с повестки дня ... размышляем над поправками, которые должны быть внесены между первым и вторым чтениями, ведь он должен быть откорректирован", - сказал нардеп.

Также Дубинский добавил, что завтра в 9.00 состоится встреча с рабочей группой Кабинета министров.

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"... продолжаем рассматривать бюджет. Земельные вопросы сняли. Замечания в бюджет сделали. Дело в том, что сначала надо принять законопроекты, которые будут обеспечивают доходы, а затем те, которые обеспечивают расходы", - пояснил он.

Напомним, в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады на 12 ноября отсутствует законопроект о рынке земли.

Как сообщал УНН, Президент Украины 11 ноября выступил с обращением о рынке земли. В частности, он заявил, что вопрос о возможности приобретения земель иностранцами будет вынесен на референдум и только в случае одобрения на плебисците такая возможность будет отражена в законодательстве.