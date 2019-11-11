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Решение фракции "Слуга народа" относительно Яременко: главу комитета переизберут

Решение фракции "Слуга народа" относительно Яременко: главу комитета переизберут

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На заседании фракции "Слуга народа" приняли решение о необходимости переизбрания председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, которую сейчас занимает Богдан Яременко. Об этом сообщил народный депутат Украины Андрей Герус, покинув заседание фракции, передает корреспондент УНН.

"Мы приняли решение о том, что необходимо переизбрать председателя комитета, будет конкурс, будут все вносить предложения", - сказал Герус.

По его словам, сначала решили не увольнять Яременко, а найти человека, который займет вместо него соответствующую должность.

Напомним, председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Ранее в сети появились фото переписки нардепа Яременко, где он якобы общался в онлайн-сети знакомств о интиме за деньги. На это Яременко на своей странице в Facebook заявил, что во время заседания Верховной Рады устроил "провокацию" и позволил журналистам сфотографировать свою сфабрикованную "переписку".

Позже Яременко удалил упомянутый пост и извинился "перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы".

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа
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