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Арахамия о "Темном рыцаре": это известный блогер нашей партии

Арахамия о "Темном рыцаре": это известный блогер нашей партии

Давид Арахамия

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что "Темный рыцарь", который "сливает" информацию в своем Telegram-канале о членах партии "Слуга народа", это один из известных блогеров и член партии. Об этом он сообщил после заседания фракции "Слуга народа", передает корреспондент УНН.

"Мы знаем, кто такой "Темный рыцарь", пусть это будет интригой. Я точно знаю на 100%, я хочу с ним частным образом пообщаться. Это известный блогер нашей партии", - сказал Арахамия.

По его словам, за соответствующие действия не будет никакого наказания, лишь разговор.

"Я думаю, что после того, как он будет рассекречен, он должен закрыть Telegram-канал", - сказал Арахамия.

Добавим, недавно в Telegram появился канал "Темный рыцарь", который "сливает" внутрифракционные чаты партии "Слуга народа".

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия показал свою переписку с пранкером по прозвищу Джокер и рассказал о чем с ним общался.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа
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