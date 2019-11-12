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Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского и Путина

Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского и Путина

Нурсултан Назарбаев

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил встречу Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина тет-а-тет в Казахстане. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Nur.kz.

"Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, сообщил об этом президенту России – там посмотрим. Если нейтральная площадка нужна – я предложил Казахстан", - заявил Назарбаев.

Он добавил, что ошибочно считать, что Путин не хочет этой встречи.

При этом, по его словам, Зеленский может решить "российско-украинский вопрос" – его поддерживает население и Рада, осталось лишь проявить собственную волю, ведь процесс уже запущен – идет освобождение удерживаемых людей и разведение войск для достижения мира.

Напомним, ранее Назарбаев выразил Зеленскому позицию относительно суверенитета Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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