Регистрация | Вход |
USD: 24,51 0,0091  EUR: 27,06 0,0272 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 12 ноября 2019 18:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Киев на работу светофоров с начала года потратил почти 2,5 млн грн
Киев на работу светофоров с начала года потратил почти 2,5 млн грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8790
Версия для печати

Сериал о Демьянюке: в Польше обвинили Netflix в "переписывании истории"

Сериал о Демьянюке: в Польше обвинили Netflix в "переписывании истории"

Матеуш Моравецкий

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что компания Netflix "переписала историю" в документальной ленте "Дьявол по соседству" об украинце Иване Демьянюке, показав карту Польши с нацистскими концентрационными лагерями. Об этом он написал на личной странице в Facebook, передает УНН.

Моравецкий написал письмо руководителю Netflix Риду Гастингсу по поводу "исторических неточностей в кинопродукции на этой платформе".

Со слов политика, Netflix не указали в своем продукте, что лагеря на территории Польши были немецкими, а не польскими, так как во время Второй мировой войны Польша была подконтрольной Третьему Рейху.

Премьер считает, что для создателей сериала это могут быть не такие уже и существенные ошибки, но они очень вредны для Польши, что и стало причиной реакции политика.

"Моя страна на тот момент не была независимым государством. В этих лагерях убиты миллионы поляков. Поэтому данный факт является переписыванием истории", - отметил премьер-министр Польши.

Премьер также надеется, что в Netflix заменят карту и разъяснят зрителям ситуацию вокруг проблемы.

Как сообщалось ранее, в Netflix анонсировали выход документального сериала о украинце Иване Демьянюке, которого обвиняли в участии в массовых убийствах во время Второй мировой войны.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Германия, Польша, сериалы, лагерь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.