Нафтогаз оценил готовность Украины к полному прекращению транзита газа

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Все понимают, что с большой вероятностью российское ПАО "Газпром" по политическим мотивам может не подписать контракт на транзит газа после 2019 года и попытаться шантажировать, впрочем, Украина готова к любому сценарию развития событий. Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз Украины", комментируя готовность Украины к полному прекращению транзита, передает УНН.

"Украина готова к любому сценарию развития событий. Благодаря успешному выпуску еврооблигаций Нафтогаз нашел дополнительные средства и создал значительные запасы газа в ПХГ. 21,7 млрд куб. м - это рекордно высокий уровень за последние годы", - указали в компании в сообщении в Facebook о Газпроме и новом транзитном контракте, сопроводив его видео с комментарием главы Нафтогаза Андрея Коболева.

В НАК добавили, что Европа также подготовилась к возможным креативным ходам россиян и закачала в свои хранилища рекордно высокий уровень газа за много лет - 100 млрд куб. м.

"То есть все понимают, что с большой вероятностью Газпром по политическим мотивам может не подписать контракт и попробовать шантажировать как нас, так и европейских потребителей. Но большие запасы в украинских и европейских подземках максимально препятствуют реализации такого сценария", - отметили в Нафтогазе.

Также в компании прокомментировали вопрос развития событий, если контракта не будет до 1 января 2020 года.

"Мы не знаем, сколько времени Газпром будет готов терять долю европейского рынка и подвергаться штрафам от своих клиентов в Западной Европе. Последний раз, когда Газпром делал такое упражнение - зимой 2014-2015 годов, - потерял более 5 млрд долл., по подсчетам российских аналитиков. Решение о заключении или не заключении сделки там принимает человек в Кремле, и на какой ущерб он готов пойти, вопрос к нему", - отметили в НАК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нафтогазе рассказали, почему начали судиться с Газпромом

"Мы же будем обеспечивать украинских потребителей из ресурсов в хранилищах, при необходимости можем импортировать еще по контрактам с гарантированной поставкой. И будем продолжать взыскание почти 3 млрд долл. по прошедшему арбитражу и биться еще за 12 млрд долл. в текущем арбитраже. Как показывает практика, это очень действенный инструмент обеспечения интересов Украины", - подытожили в Нафтогазе.

Напомним, в Нафтогазе рассказали о требованиях Газпрома для нового транзитного контракта.