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Рада избрала члена Совета НБУ на замену Милованову

Рада избрала члена Совета НБУ на замену Милованову

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Верховная Рада утвердила кандидатуру Виталия Шапрана в состав Совета Национального банка Украины. Соответствующее решение поддержали 268 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект постановления об изменении в составе Совета Национального банка Украины предусматривает назначение членом Совета Национального банка Украины Шапрана Виталия Сергеевича сроком до 7 июля 2021 года вместо Тимофея Милованова, который возглавил Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

При этом глава профильного комитета Даниил Гетманцев заявил, что из 23 кандидатов комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики избрал Виталия Шапрана как лучшего и рекомендовал ВРУ назначить его в состав Совета НБУ. В то же время, во фракции "Европейская солидарность" заявили, что во время конкурса рассматривались намного сильнее кандидатуры, в том числе, например, Виктор Пинзеник.

Напомним, ранее в НБУ заявляли, что надеются на утверждение кандидатуры Виталия Шапрана в состав Совета Нацбанка в течение ближайших дней.

Источник: УНН
Теги: ВР, НБУ, Тимофей Милованов
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