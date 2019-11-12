ЕС продлит санкции против России, но может пойти на сближение - СМИ

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В декабре Европейский союз продлит санкции в отношении России, связанные с оккупацией Крыма, но также может решить возобновить саммиты ЕС-Россия. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Санкции ЕС в отношении России, скорее всего, будут продлены на заседании Совета ЕС в декабре, но я не удивлюсь, если вскоре Лавров будет приглашен в Совет ЕС по международным делам, а затем, возможно, возобновят саммиты ЕС-Россия", - сообщил журналист, уточнив, что санкции касаются Крыма.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал "друзей Украины в ЕС" расширить санкции в ответ на "выборы" в оккупированном Крыму.