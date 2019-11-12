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В Кремле отреагировали на предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле отреагировали на предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Встреча президентов России и Украины без содержательной повестки не будет продуктивна, хотя Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о готовности организовать такую встречу, передает УНН со ссылкой на "Ведомости".

"Путин сам говорил, что никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы", — отметил Песков.

"Мы традиционно признательны Назарбаеву и высоко ценим усилия наших казахстанских партнеров, усилия Нурсултана в плане налаживания российско-украинских отношений", — добавил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Путин также сторонник реанимации отношений с Украиной, но "сделать это невозможно без взаимности со стороны Киева".

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу президентов России и Украины. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Казахстан, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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