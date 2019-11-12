Суд РФ вынес приговор шестерым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня, 12 ноября, Южный военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор шестерым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир" (ялтинская группа). Об этом на своей странице в Facebook сообщает общественная организация "Крымская солидарность", передает УНН.

Суд объявил приговор в отношении шести крымских татар:

Муслим Алиев - 19 лет, с ограничением свободы на 1 год

Инверсия Бекиров - 18 лет с ограничением свободы на 1 год

Эмир-Усеин Куку - 12 лет с ограничением свободы на 1 год

Вадим Сирук - 12 лет с ограничением свободы на 1 год

Рефат Алимов - 8 лет с ограничением свободы на 1 год

Арсен Джеппаров - 7 лет с ограничением свободы на 1 год.

"По мнению адвокатов, работающих с данной категорией дел, в течение всего следствия не представлено ни одного доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилия, а арестованные крымские татары обвиняются и осуждаются к различным срокам в колонии строгого режима только на основании того, что посещали религиозные собрания и читали религиозную литературу, обсуждали социально-политические темы", - отметили в общественной организации.

Напомним, что дело против "Хизб-ут-Тахрир" было инициировано весной 2016 года. Тогда по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир" в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук. Последнего 15 декабря 2018 года этапировали из Ростовского СИЗО в Крым.