Регистрация | Вход |
USD: 24,50 -0,0139  EUR: 27,04 -0,1208 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 12 ноября 2019 12:03
Получить тестовый доступ
Заседание Верховной Рады
Эксклюзивные новости УНН
Киев на работу светофоров с начала года потратил почти 2,5 млн грн
Киев на работу светофоров с начала года потратил почти 2,5 млн грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1155
Версия для печати

Суд РФ вынес приговор шестерым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир"

Суд РФ вынес приговор шестерым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня, 12 ноября, Южный военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор шестерым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир" (ялтинская группа). Об этом на своей странице в Facebook сообщает общественная организация "Крымская солидарность", передает УНН.

Суд объявил приговор в отношении шести крымских татар:
Муслим Алиев - 19 лет, с ограничением свободы на 1 год
Инверсия Бекиров - 18 лет с ограничением свободы на 1 год
Эмир-Усеин Куку - 12 лет с ограничением свободы на 1 год
Вадим Сирук - 12 лет с ограничением свободы на 1 год
Рефат Алимов - 8 лет с ограничением свободы на 1 год
Арсен Джеппаров - 7 лет с ограничением свободы на 1 год.

"По мнению адвокатов, работающих с данной категорией дел, в течение всего следствия не представлено ни одного доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилия, а арестованные крымские татары обвиняются и осуждаются к различным срокам в колонии строгого режима только на основании того, что посещали религиозные собрания и читали религиозную литературу, обсуждали социально-политические темы", - отметили в общественной организации.

Напомним, что дело против "Хизб-ут-Тахрир" было инициировано весной 2016 года. Тогда по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир" в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук. Последнего 15 декабря 2018 года этапировали из Ростовского СИЗО в Крым.

Источник: УНН
Теги: суд, крымские татары, приговор, Хизб ут-Тахрир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.