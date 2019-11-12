Бывшему гендиректору Укроборонпрома сообщили о подозрении

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" сообщили о подозрении в недекларировании доходов. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает УНН.

"12 ноября 2019 года детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в бюро.

В НАБУ заявили, что следствие установило, что экс-генеральний директор не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, что является собственностью гражданской жены последнего. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года.

Добавим, как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Павле Букине. Букин был генеральным директором ГК "Укроборонпром" с 21 февраля 2018 года по 30 августа 2019 года.

Напомним, в сентябре ГБР проводило обыски в "Укроборонпроме".