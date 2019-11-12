Дата саммита в "нормандском формате" не определена - Песков

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Дата возможного саммита в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) не определена, нет даже примерных сроков. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам нормандского формата, для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", - отметил Песков.

"Никаких дат (проведения саммита в "нормандском формате") нет", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что нет даже примерных сроков.

Песков напомнил, что для проведения встречи необходимо завершить подготовительную работу. "Есть понимание, которое было достигнуто в ходе работы контактной группы в Минске, есть также целый набор обязательств, которые взяты на себя украинской стороной", - ответил он на вопрос, что именно еще предстоит сделать.

Представитель Кремля отметил, что "ведется также работа, которая не афишируется, по линии помощников президентов четырех стран, которые также занимаются подготовкой возможных решений, согласованных пониманий по итогам такой возможной встречи". "Эта работа сейчас продолжается", - констатировал Песков.

При этом он добавил, что Кремль приветствует процесс разведения сил на Донбассе. "Мы приветствуем и позитивно оцениваем разведение, которое происходит в Золотом и Петровском, и считаем, что выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в нормандском формате", - сказал Песков.

Напомним, в Кремле отреагировали на предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского.