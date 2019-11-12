Спиртовую отрасль Украины могут уничтожить, как и сахарную - комитет ВР

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Власть может повторить ошибку своих предшественников, которые опрометчиво уничтожили сахарную отрасль в Украине. Теперь на повестке дня - спиртовая отрасль. Об этом заявили члены комитета ВР по вопросам развития экономики, обсуждая президентский законопроект о демонополизации спирта, передает корреспондент УНН.

Во время поспешной и необдуманной смены модели спиртового рынка в Украине ГП "Укрспирт" порежут на металлолом, отметил член комитета Степан Кубив.

"Мы делаем ту же ошибку, которую мы сделали по сахару. Как следствие - нет сахарных заводов, их порезали на металлолом. И мы вынуждены импортировать тростниковый сахар. Кто выиграл от этого?" - сказал он.

Его мнение разделяет член комитета ВР по вопросам экономического развития Вадим Давыденко. Он напомнил, что когда-то в Украине действовало более 180 сахарных заводов.

"Что мы имеем сейчас? Экспорт упал, заводы позакрывались. А это были, кстати, градообразующие предприятия.

Я хочу сказать, что этот законопроект несет за собой непоправимые социальные, бюджетные последствия. Сегодня мы по факту имеем 80 заводов по производству спирта. Да, там есть коррупционная составляющая, но неужели мы не можем сделать так, чтобы на реально действующих 15 заводах не было левого спирта? Этот законопроект не дает ответов на эти вопросы, и он обесценивает то, что мы имеем", - говорит он.

Давыденко добавил, что в прошлом году ГП "Укрспирт" дал бюджету около 6 млрд грн поступлений.

"После так называемой демонополизации об этих 6 млрд грн мы можем забыть. А они нам нужны. Сегодня мы, например, сельхозтоваропроизводителям не даем государственную поддержку, что составляет 1% аграрного ВВП, в полном объеме. Так у меня вопрос - как заработает рынок после предложенной демонополизации? Что будет с долгами по заработным платам?" - говорит он.

Напомним, законопроект Зеленского предлагает отменить монополию государственных заводов на производство спирта и разрешить этой деятельностью заниматься, по сути, всем желающим при наличии соответствующей лицензии. Также предлагается отменить норму, обязывающую использовать украинский спирт для производства алкогольных напитков, реализуемых на территории Украины.

Законопроект был зарегистрирован 23 октября и вызвал бурную дискуссию в экспертной среде. Экономисты предупреждают: если отрасль демонополизировать перед приватизацией ГП "Укрспирт" - стоимость активов государственного предприятия сравнится с ценой металлолома.

И добавляют, что отмена госмонополии на производство спирта спровоцирует в Украине бум фальсификата и создание частных монополий.

В общем, большинство экспертов склоняются к мнению, что законопроект Зеленского о демонополизации спирта выгоден только крупным водочным компаниям, которые после получения лицензий построят собственные мини-заводы и будут диктовать свои условия рынку, в частности, средним и мелким производителям.

В то же время, приватизация ГП "Укрспирт" окажется под угрозой срыва, поскольку водочные компании после получения лицензии не будут выкупать у государства спиртзаводы и вкладывать в них средства.

Так, среди противников демонополизации и представители профсоюза ГП "Укрспирт", которые считают, что демонополизация спиртовой отрасли приведет к тому, что 5 тысяч их сотрудников останутся на улице, а заводы в регионах превратятся в металлолом.

Ранее УНН сообщал, что указанный законопроект комитет ВР по экономическому развитию (главный) начал рассматривать 11 ноября, впрочем, перенес обсуждение на 13 ноября из-за его "сырости" и отсутствия экономических расчетов.