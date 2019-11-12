Россияне на переговорах в Минске относятся к Кучме с уважением - Резников

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Член украинской делегации, глава политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, как ему работается под руководством второго президента Украины Леонида Кучмы, передает УНН.

"К Кучме с невероятной уважением относятся все участники минского процесса. И представители российской стороны, даже если идет жесткая дискуссия, к нему проявляют должное уважение", - сказал Резников, отвечая на вопрос интервьюера о том, как ему работается с Кучмой.

По словам члена украинской делегации, у Кучмы в Минске непростая роль.

"Он и должен быть в какой-то степени закрытым. Но поверьте, у него проукраинская позиция, очень четкая и системная. Если кто-то думает, что он может сдать интересы Украины, ошибается. Я видел и слышал, как он ведет переговоры. Кучма может быть жестким" , - отметил Резников

Так, по его словам, для четырех руководителей подгрупп в трехсторонней контактной группе "боссом" является Леонид Кучма.

Как сообщал УНН, ранее Кучма рассказал представителю Европейского Совета, когда в Минске перейдут к политическому блок.