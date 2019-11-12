В Раде опровергли связь между предоставлением кредита МВФ и введением рынка земли

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Предоставление очередного транша Международного валютного фонда Украине не зависит напрямую от выполнения единственного требования открытия рынка земли, поскольку в программе сотрудничества есть много требований, большую часть из которых страна уже выполнила. Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Я опровергаю (прямаую связь между кредитом МВФ и открытием рынка земли - ред.). Транш МВФ никогда не был связан под одно требование, но это там, конечно, есть... Большую часть обязательств, взятых на себя, мы уже выполнили", - отметил Корниенко, отвечая на вопрос, действительно ли получение транша МВФ напрямую подвязанно под требование открытия рынка земли.

По его словам, сейчас вопросы земли отсутствуют в повестке дня Рады, поскольку среди законодателей нет единого мнения относительно того, какая модель рынка земли устроит большинство населения.

"Идет поиск сейчас той модели, которая устроит сейчас большинство людей", - отметил нардеп.

Напомним, Международный валютный фонд и власти Украины достигли прогресса в деле обсуждения реформирования Центробанка и обеспечения финансовой стабильности страны в рамках консультаций по возможной новой программе кредитования.