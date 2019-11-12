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В Amnesty International отреагировали на сегодняшнее решение суда по делу "Хизб ут-Тахрир"

В Amnesty International отреагировали на сегодняшнее решение суда по делу "Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 12 ноября УНН. Международная правозащитная организация Amnesty International отреагировала на вынесенный судом РФ приговор шестерым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир". В организации приговор считают жестоким, а дело - сфабрикованным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Amnesty International Украина.

"Эмир-Усеин Куку и пятеро сообвиняемых из оккупированного Крыма получили приговоры. Российская власть продемонстрировала большую жестокость при осуждении крымского правозащитника Эмира-Усеина Куку и пятерых сообвиняемых к длительным тюремным срокам по сфабрикованным обвинениям и после длительного несправедливого судебного разбирательства", - заявили в AmnestyInternational, реагируя на сегодняшнее решение Военного суда Южного округа РФ.

Директор Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс также признала решение суда фальшивым.

"Эти решения завершают то, что можно охарактеризовать только как фальшивый суд. Эмир-Усеин Куку и пятеро сообвиняемых столкнулись с жестокой несправедливостью. Их перевезли из дома в Крыму на российский материк, обвинили в "террористических" преступлениях и судили в военном суде", - отметила Мари Стразерс.

Напомним, сегодня, 12 ноября, Южный военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор шестерым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир" (ялтинская группа).

Источник: УНН
Теги: суд, Amnesty International, приговор, Хизб ут-Тахрир
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