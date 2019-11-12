Рада приняла за основу законопроект о ликвидации "площадок Яценко"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу депутатский законопроект №2047-д о ликвидации электронных площадок-посредников при оценке имущества, так называемых "площадок Яценко". Соответствующее решение поддержали 378 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопреокт №2047-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества предусматривает упрощение процедуры оценки недвижимых объектов путем ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости. А также прекращение вымогательства средств с оценщиков и нотариусов в пользу частных структур за пользование принадлежащей государству Единой базой данных отчетов об оценке, а также введение нового альтернативного упрощенного способа оценки объектов недвижимости через автоматическую ее оценку модулем Фонда государственного имущества Украины.

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Инициатором законопроекта выступил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев. Согласно тексту проекта закона, за формирование справки об оценочной стоимости объекта оценки будет взиматься плата в размере 2,5% прожиточного минимума, а за регистрацию отчета об оценке имущества - 10% прожиточного минимума.

Добавим, сейчас информацию о стоимости имущества перед продажей можно внести в электронную базу Фонда государственного имущества исключительно через авторизованные электронные площадки. Стоимость услуг площадок достигает около 1800 грн, которые платит собственник имущества.

Кроме того, 314 народных депутатов проголосовали за сокращение наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

Также напомним, в "Слуге народа" надеялись найти голоса за законопроект об отмене "площадок Яценко" за основу.

Напомним, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу комитетскую редакцию законопроекта о ликвидации электронных площадок-посредников при оценке имущества. Соответствующее решение комитет принял на своем заседании.

Ранее УНН сообщал, что правоохранительные органы зарегистрировали около ста уголовных дел по расследованию "схем" оценщиков имущества через электронные площадки.