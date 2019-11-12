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Нардепы приняли за основу законопроект об уменьшении давления на бизнес

Нардепы приняли за основу законопроект об уменьшении давления на бизнес

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Народные депутаты Украины приняли за основу законопроект №2172 об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. Соответствующее решение поддержали 310 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект №2172 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора предусматривает усовершенствование законодательства в сфере государственного рыночного надзора. В частности, законопроект направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, усиление защиты потребителей и других общественных интересов в случае обнаружения на рынке непищевой продукции, которая является опасной, представляет риск и/или не соответствует установленным требованиям.

По мнению автора законопроекта, народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Роксоланы Пидласы, законопроект также является важным с точки зрения выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС в части приведения законодательства Украины в сфере государственного рыночного надзора в соответствие с требованиями законодательства Европейского Союза.

Напомним, правительство будет работать над тем, чтобы в следующем году обеспечить предпринимателям кредиты под 10-12% годовых в гривне.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, бизнес, голосование, давление, Слуга народа
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