Нардепы приняли за основу законопроект об уменьшении давления на бизнес

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Народные депутаты Украины приняли за основу законопроект №2172 об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. Соответствующее решение поддержали 310 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект №2172 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора предусматривает усовершенствование законодательства в сфере государственного рыночного надзора. В частности, законопроект направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, усиление защиты потребителей и других общественных интересов в случае обнаружения на рынке непищевой продукции, которая является опасной, представляет риск и/или не соответствует установленным требованиям.

По мнению автора законопроекта, народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Роксоланы Пидласы, законопроект также является важным с точки зрения выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС в части приведения законодательства Украины в сфере государственного рыночного надзора в соответствие с требованиями законодательства Европейского Союза.

Напомним, правительство будет работать над тем, чтобы в следующем году обеспечить предпринимателям кредиты под 10-12% годовых в гривне.



