"Слуга народа" планирует провести праймериз по избранию замены Яременко

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Фракция "Слуга народа" планирует провести праймериз по избранию нового главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на смену Богдану Яременко, уволенному из-за секс-скандала. Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Вчера на заседании фракции было принято решение о сдаче господином Яременко полномочий главы комитета. Сейчас фракции нужно определиться с последующим главой комитета по иностранным делам. Будем определяться - проводить что-то типа праймериза, у нас есть несколько кандидатов", - отметил Корниенко.

По его словам, фракция планирует сделать комплексное постановление, в которое будут включены вопросы увольнения Яременко, назначение нового главы комитета, а также включение остальных парламентариев, которые не входят в комитеты (их уже более 10), в состав комитетов.

При этом он назвал и кандидатов на должность главы комитета - Елизавета Ясько, Галина Михайлюк, Александр Мережко, Святослав Юраш.

Напомним, Верховная Рада Украины в пятницу, 15 ноября, будет голосовать по поводу увольнения Богдана Яременко с должности главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.