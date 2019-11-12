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"Слуга народа" планирует провести праймериз по избранию замены Яременко

"Слуга народа" планирует провести праймериз по избранию замены Яременко

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Фракция "Слуга народа" планирует провести праймериз по избранию нового главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на смену Богдану Яременко, уволенному из-за секс-скандала. Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Вчера на заседании фракции было принято решение о сдаче господином Яременко полномочий главы комитета. Сейчас фракции нужно определиться с последующим главой комитета по иностранным делам. Будем определяться - проводить что-то типа праймериза, у нас есть несколько кандидатов", - отметил Корниенко.

По его словам, фракция планирует сделать комплексное постановление, в которое будут включены вопросы увольнения Яременко, назначение нового главы комитета, а также включение остальных парламентариев, которые не входят в комитеты (их уже более 10), в состав комитетов.

При этом он назвал и кандидатов на должность главы комитета - Елизавета Ясько, Галина Михайлюк, Александр Мережко, Святослав Юраш.

Напомним, Верховная Рада Украины в пятницу, 15 ноября, будет голосовать по поводу увольнения Богдана Яременко с должности главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Источник: УНН
Теги: комитет, нардепы, Слуга народа
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