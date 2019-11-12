Рада приняла за основу законопроект о добыче янтаря

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 2240 относительно урегулирования вопроса добычи янтаря. Соответствующее решение поддержали 342 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона № 2240 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря предусматривает правовое урегулирование отношений относительно пользования недрами с целью добычи янтаря, прекращение незаконной добычи янтаря, а также создание благоприятных условий для развития в Украине отрасли экономики, привлечения в эту отрасль инвестиций и новых технологий, рост уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечения охраны окружающей природной среды при добыче янтаря и рекультивации нарушенных земель.

Напомним, по словам представителя правительства в парламенте Ирины Верещук проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря предусматривает упрощение процедуры получения лицензии на эту деятельность, а также введение уголовной ответственности за незаконную деятельность в этой сфере.

Ранее УНН сообщал, Кабинет министров подготовил законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря.