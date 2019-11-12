Президент назначил председателя Полтавской ОГА

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателя Полтавской областной государственной администрации - им стал Олег Синегубов. Об этом говорится в президентском указе №843/2019 от 11 ноября, передает УНН.

"Назначить Синегубова Олега Васильевича председателем Полтавской областной государственной администрации", - говорится в тексте документа.

Предыдущим указом Президент освободил Олега Пругла от временного исполнения обязанностей председателя Полтавской областной государственной администрации.

Напомним, ранее Кабмин согласовал назначение председателем Полтавской ОГА Олега Синегубова.