Зеленский призывает не продавать землю в первые годы - Мендель

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев не продавать земли в первые годы, ведь рыночные цены будут постепенно расти. Об этом в колонке издания "Новое время" написала пресс-секретарь Главы государства Юлия Мендель, передает УНН.

"Рыночные цены не установят сразу, они будут расти постепенно, вот почему президент наоборот призывает не продавать земли в первые годы. Сейчас примерно 5−7% украинцев хотят официально продать угодья. В последующие годы количество желающих будет колебаться в пределах 3−5%, согласно опыту наших восточноевропейских соседей", - указала Мендель.

По ее словам, рынок будет легальным, официальным и со всеми правовыми титулами права собственности, поэтому украинец имеет право защитить свою собственность. Кроме того, как отмечает она, рынок земли принесет от 1 до 4% роста ВВП.

"Фактически земельная реформа на сегодня - это определяющий фактор экономического роста... ЕБРР дважды подчеркнул, что рассматривает возможность нового финансирования под рынок земли, указав, "что успешная земельная реформа с правильными гарантиями привлечет больше инвестиций в этот сектор и будет способствовать экономическому росту Украины", - сообщила Мендель.

По ее словам, вопрос продажи земли иностранцам Зеленский вынесет на референдум, чтобы украинцы сами проголосовали за то, смогут ли иностранцы покупать землю.

"Сегодня Украина — среди шести стран, где нет рынка земли. Рядом с нами — Конго, Куба, Северная Корея, Венесуэла и Таджикистан. Мы и дальше хотим такого соседства? И манипуляции страхами сегодня ради политической выгоды — это настоящее лицемерие, которое для нас всех может обернуться самым страшным: отсутствием реформ и экономического роста и фактически возвращением в прошлое, где обещания политиков остаются только пустым звуком", - отметила Мендель.

Напомним, по словам Президента Зеленского, в законопроект о рынке земли будет внесен пункт, согласно которому иностранцы получат право покупать украинские земли, земельные участки, только в случае, если на это дано согласие народа на всеукраинском референдуме. В ближайшее время Верховная Рада Украины разработает и примет закон, который установит виды и механизмы такого референдума.

Ранее УНН сообщал, что законодательные изменения относительно введения рынка земли в Украине должны состояться до конца года, впрочем народные депутаты до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу.